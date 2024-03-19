FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan'dan Adıyaman açıklaması: Sigortalı kişi sayısı 82 bine yükseldi

Bakan Işıkhan'dan Adıyaman açıklaması: Sigortalı kişi sayısı 82 bine yükseldi

19.03.2024 14:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem sonrası verileri açıkladı. Bakan Işıkhan, “Deprem sonrası 34 bine düşen Adıyaman’daki sigortalı kişi sayısı 82 bine yükseldi” dedi.

Bakan Işıkhan'dan Adıyaman açıklaması: Sigortalı kişi sayısı 82 bine yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman’da deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının depremde 34 bine düştüğünü, şimdi ise 82 bine yükseldiğini kaydetti.

Işıkhan, Adıyaman Valiliği ziyaretinin ardından iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da yaraların hızla sarıldığını ve kentin ayağa kalktığını vurguladı.

9b1852e8-33a1-47f0-ab45-e41917e65c52

“ADIYAMAN’I YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ”

Işıkhan, “Hepimizi derinden sarsan o büyük deprem felaketinin üzerinden 1 yıl gibi kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Adıyaman, çalışmaya, üretmeye, devam ediyor. Bakan olarak göreve başladıktan sonra ilk ziyaretimi Adıyaman’a yapmıştım, hatırlarsanız. Adıyaman yaralarını sarıyor, iyileşiyor, ayağa kalkıyor. Bu süreçte biliyorsunuz felaketin daha ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızla bizler de sahadaydık. O günden beri de devlet millet el ele, canla başla çalıştık, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Işıkhan şunları kaydetti:

"Adıyaman başta olmak üzere deprem illerimizin hiçbirinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık, kimsesiz hissettirmedik. Şimdi görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın 1 yıl önce sözünü verdiği gibi depremzede vatandaşlarımızı tek tek yuvalarına kavuşturuyoruz.

Yıkılan köy evlerimizi, binalarımızı, iş yerlerimizi, işletmelerimizi bir bir ayağa kaldırıp eskisinden daha verimli, daha aktif bir şekilde çalışma hayatımıza kazandırmaya devam ediyoruz.

9704e4f8-d0c2-4228-a310-c64f6ef11728

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PROGRAMI AÇIKLAMASI

Bakanlık olarak deprem bölgesi illerimize özel olarak uyguladığımız İstihdama Dönüş Programı başta olmak üzere diğer teşvik ve destekler sayesinde maddi kayıplarımızın telafisini gerçekleştiriyoruz. Bunun en net göstergelerinden birisi de şehrimizin sigortalı sayısındaki değişimlerdir”

“DEPREMDE 34 BİNE DÜŞEN SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISINI 82 BİNE YÜKSELTTİK”

Depremden önce Adıyaman’da Sigortalı çalışan sayısı 73 bin idi. Deprem sonrasında bu rakam 34 bine kadar düşmüştü. Çok şükür bugün, çalışan sayısı bakımından deprem öncesi rakamların da üstüne çıktık. Şu anda Adıyaman’daki sigortalı çalışan sayısı 82 bindir. Ayrıca Adıyaman’da deprem sonrası kamu hizmetlerini desteklemek üzere 7 bin 856 TYP kontenjanı tahsis ettik." bilgilerini paylaştı.

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için işletmelerimize ve işverenlerimize sağladığımız yardımlar, destekler bu rakamlarda önemli rol oynamıştır. Bu rakamlar önümüzdeki süreçte, yatırımlarımız arttıkça, çalışma hayatı tüm unsurlarıyla tam anlamıyla düzene girdikçe daha da artacaktır.

Bildiğiniz gibi bir ayağımız hep burada oldu. Daha önce de sizlerle yine bir araya gelip şehrimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda birlikte çalışma sözü vermiştik. Ben buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumu bir kez daha vurgulayarak bu sözümü tekrarlamak istiyorum. Adıyaman’ın ekonomisini, çalışma hayatını, ticaretini, üretimini, istihdamını eskisinden çok daha iyi bir hale getirip canlandırmak için hep birlikte çalışacağız”

Bakan Vedat Işıkhan’a, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın eşlik etti.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunç Soyer de mal varlığını açıkladı: Tercihi euro ve arsa... Tunç Soyer de mal varlığını açıkladı: Tercihi euro ve arsa...
Otoparklara yüzde 50 indirim geliyor!Otoparklara yüzde 50 indirim geliyor!
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman sigorta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
En Çok Okunan Haberler
Ramazanda spor yapılmasına öfkelendiler, ortalık karıştı

Ramazanda spor yapılmasına öfkelendiler, ortalık karıştı

Merak edilen iki ilde yeni anket: CHP'ye sürpriz sonuç

Merak edilen iki ilde yeni anket: CHP'ye sürpriz sonuç

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Sofralardan eksik olmuyorlar! TZOB Başkanı en çok hile yapılan 4 ürünü açıkladı

Sofralardan eksik olmuyorlar! TZOB Başkanı en çok hile yapılan 4 ürünü açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.