Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması! 'Rakam Meclis'e sunulacak'

Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ederken dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den bir açıklama gelmişti. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"RAKAM ÇOK KISA SÜRE SONRA MECLİS'E SUNULACAKTIR"

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

KAMU İŞÇİSİNİN ZAMMI

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi. (AA)

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de en düşük emekli maaşlarına düzenleme yapacaklarını belirtmişti. Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” demişti. Güler'in açıklamaları şu şekilde olmuştu:

"Geçen hafta itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Tahmin ediyorum. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

Bu konuda da bizler oranlar açıklandıktan sonraki aşamada ve bu arada da kaç kişiyi ilgilendiriyor? Biliyorsunuz şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam 14 bin 469 TL. 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Tekrar etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz. İnşallah bu kanun teklifimizin tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız"