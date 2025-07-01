FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması! 'Rakam Meclis'e sunulacak'

En düşük emekli maaşı ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasının ardından bir açıklama daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "En düşük emekli maaşına zam meclise sunulacak" dedi. Bakan Işıkhan, rakamla ilgili "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması! 'Rakam Meclis'e sunulacak'
Hande Dağ

Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ederken dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den bir açıklama gelmişti. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam Meclis e sunulacak 1

"RAKAM ÇOK KISA SÜRE SONRA MECLİS'E SUNULACAKTIR"

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

Bakan Işıkhan dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam Meclis e sunulacak 2

KAMU İŞÇİSİNİN ZAMMI

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi. (AA)

Bakan Işıkhan dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam Meclis e sunulacak 3

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de en düşük emekli maaşlarına düzenleme yapacaklarını belirtmişti. Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” demişti. Güler'in açıklamaları şu şekilde olmuştu:

"Geçen hafta itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Tahmin ediyorum. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

Bakan Işıkhan dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam Meclis e sunulacak 4

Bu konuda da bizler oranlar açıklandıktan sonraki aşamada ve bu arada da kaç kişiyi ilgilendiriyor? Biliyorsunuz şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam 14 bin 469 TL. 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Tekrar etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz. İnşallah bu kanun teklifimizin tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız"

Bakan Işıkhan dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam Meclis e sunulacak 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktıEn görkemli aşiret düğünü! Takı 5 saat sürdü, 14 kişi anca sayabildi... Ortaya çıkan rakam ağızları açık bıraktı
Altının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyorAltının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
en düşük emekli maaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu gözaltına alındı

Galatasaray'dan dev hamle! Gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi

Galatasaray'dan dev hamle! Gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor

İki dev şirket satışta! 68 yıllık İstikbal mobilya ihaleye çıkıyor

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı

'Kulis bilgileri var' En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' rakamı

'Kulis bilgileri var' En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' rakamı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.