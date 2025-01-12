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  4. Bakan Işıkhan'dan İŞKUR açıklaması! '2025'te hayata geçirilecek' diyerek duyurdu

Bakan Işıkhan'dan İŞKUR açıklaması! '2025'te hayata geçirilecek' diyerek duyurdu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.01.2025 11:41
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) istihdamı arttırmak ve iç gücü piyasasının ihtiyat duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için yürütülecek çeşitli projeler için 150 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan'dan İŞKUR açıklaması! '2025'te hayata geçirilecek' diyerek duyurdu

İŞKUR’a istihdamı arttırma projeleri için 150 milyar liralık kaynak ayrıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklama yaptı.

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"2025 YILINDA HAYATA GEÇİRİLECEK PROGRAM VE FAALİYETLERE 150 MİLYAR TL KAYNAK AYIRDIK"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamımızı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR çalışan çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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