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Bakan Işıkhan'dan Memur Sen heyetiyle görüşme! Gündem kamu çalışanlarının hakları

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 15:51
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmeyi Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan Memur Sen heyetiyle görüşme! Gündem kamu çalışanlarının hakları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmenin gündemi kamu çalışanlarının haklarının korunması...

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Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Çalışma barışının sürdürülmesi ve kamu çalışanlarımızın haklarının korunmasına yönelik adımlarımızı sosyal paydaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu çalışanı Memur-Sen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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