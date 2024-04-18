Bakan Işıkhan'dan Memur Sen heyetiyle görüşme! Gündem kamu çalışanlarının hakları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmenin gündemi kamu çalışanlarının haklarının korunması...

Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Çalışma barışının sürdürülmesi ve kamu çalışanlarımızın haklarının korunmasına yönelik adımlarımızı sosyal paydaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





