FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı: Çalışma süresi kısalacak mı? ‘Gündemimizde önemli bir yere sahip’ diyerek açıkladı

Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı: Çalışma süresi kısalacak mı? ‘Gündemimizde önemli bir yere sahip’ diyerek açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.03.2024 09:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesai saatleri kısalacak mı? Çalışma süreleri için en yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Daha önce mesai saatlerinin kısalmayacağını açıkça belirten Bakan Işıkhan bu kez, “Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir" dedi. Esnek çalışmanın ise önünü açacak düzenleme yolda…

Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı: Çalışma süresi kısalacak mı? ‘Gündemimizde önemli bir yere sahip’ diyerek açıkladı

Şu an da Türkiye’de çalışma süresi 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre 45 saat olarak uygulanıyor. Ancak dünyada pek çok ülkede uygulanmaya başlanan haftada 4 gün çalışma modeli Türkiye’nin de gündemine gelmişti. Bu kapsamda haftalık çalışma süresinin 35-40 saate indirilmesi yönünde iddialar vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesai saatlerinin kısalmayacağını net bir şekilde dile getirmişti. Bakan Işıkhan’dan yeni bir açıklama geldi.

‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı! ‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı!

BAKAN IŞIKHAN: GÜNDEMİMİZDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Bakan Işıkhan "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında, “Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız" dedi.

iStock-1206717340

"Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

"Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."

iStock-1039398066

ESNEK ÇALIŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 57 başlıktan oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı’nda çalışma hayatına ilişkin önemli bir madde yer aldı. Bu kapsamda uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği yapılmasının planlandığı öğrenildi. YOİKK Eylem Planı’nda yer alan bilgilere göre gerekli düzenlemelerin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Brent petrolün varil fiyatı 82,32 dolarBrent petrolün varil fiyatı 82,32 dolar
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: FED Başkanı'nın sunumu mercek altındaKüresel piyasalar negatif seyrediyor: FED Başkanı'nın sunumu mercek altında
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı
Anahtar Kelimeler:
mesai saati
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Kurum'un 'sipariş' videosu gündemde! "Boşuna uğraşmasınlar, oy kaybettirmez"

Kurum'un 'sipariş' videosu gündemde! "Boşuna uğraşmasınlar, oy kaybettirmez"

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı

Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı

İndirimli sıfır araç almaya çalışırlarken servet kaptırdılar

İndirimli sıfır araç almaya çalışırlarken servet kaptırdılar

Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı!

Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.