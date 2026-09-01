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Bakan Işıkhan'dan 'SGK borcu' açıklaması: 148 bin 984 başvuru

4 Haziran 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uygulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde son durumu açıkladı.

Bakan Işıkhan'dan 'SGK borcu' açıklaması: 148 bin 984 başvuru
Hande Dağ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından SGK borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan dan SGK borcu açıklaması: 148 bin 984 başvuru 1

Bakan Işıkhan paylaşımında "Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık" ifadelerini kullandı.

"TECİLE BAŞVURAN İŞVEREN VE 4/B’Lİ SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 148 BİN 984"

"4 Haziran 2026 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık" diyen Işıkhan, tecile başvuran işveren ve 4/b’li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984 olduğunu açıkladı.

Tecil edilen borç tutarının 183,3 milyar lira olduğunu belirten Işıkhan, toplam tahsilatın 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı) olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan dan SGK borcu açıklaması: 148 bin 984 başvuru 2

"ÜRETİM VE İSTİHDAMI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan açıklamasında "İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan dan SGK borcu açıklaması: 148 bin 984 başvuru 3

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sgk borç prim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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