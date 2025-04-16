Bakan Işıkhan'dan staj desteği açıklaması! 63,5 milyar TL...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştiriyoruz. İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi. (DHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır