FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan'dan staj desteği açıklaması! 63,5 milyar TL...

Bakan Işıkhan'dan staj desteği açıklaması! 63,5 milyar TL...

16.04.2025 12:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan'dan staj desteği açıklaması! 63,5 milyar TL...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştiriyoruz. İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi. (DHA)

661844_CALISMA-VE-SOSYAL-GUVENLIK-BAKANI-VEDAT-
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'
Yurt dışından alışveriş bitecek mi? ‘Ücret limiti yine değişecek’ iddiası gündem olduYurt dışından alışveriş bitecek mi? ‘Ücret limiti yine değişecek’ iddiası gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
staj Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

Türkiye'den en çok konutu o ülke vatandaşları aldı!

Türkiye'den en çok konutu o ülke vatandaşları aldı!

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

Zam yolda! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Zam yolda! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.