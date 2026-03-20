Bakan Işıkhan duyurdu: 36 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi

Bakan Işıkhan, 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

sgk ilaç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
