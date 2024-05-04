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Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.05.2024 10:09
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "79'u yerli üretim toplam 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." dedi.

Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yerli üretim olan toplam 81 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Işıkhan, "79'u yerli üretim toplam 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." açıklamasında bulundu.


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ilaç
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