Bakan Işıkhan duyurdu! Bebeklere 3,1 milyar TL'lik mama desteği

İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi tanısı alan 0-2 yaş arasındaki bebekler için sağlanan tıbbi mama desteğine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yürütülen destek programı kapsamında 2025 yılı içinde yapılan tıbbi mama ödemelerinin toplamının 3,1 milyar TL'nin üzerine çıktığını açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamanın temel amacının özel beslenme ihtiyacı bulunan bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

DESTEK PROGRAMININ KAPSAMI PAYLAŞILDI

Bakan Işıkhan, paylaşımında ailelere yönelik sosyal desteklerin sürdüğünü vurgulayarak, "Aile yapımızı ve bebeklerimizin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanan gruba ilişkin ayrıntıları da paylaşan Işıkhan, "İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3.1 milyar TL'yi aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik" dedi.

ÖDEMELER SGK ARACILIĞIYLA HAK SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu tıbbi mama desteğinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden karşılandığı belirtildi.

Aynı açıklamada, uygulamadan yalnızca inek sütü ve çoklu gıda alerjisi teşhisi konulan 0-2 yaş grubundaki bebeklerin yararlandığı bilgisine de yer verildi.

BAKAN IŞIKHAN: UYGULAMA DEVAM EDECEK

Destek programının sürdürüleceğini ifade eden Işıkhan, "Minik kalplerin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için uygulamalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

BAKANLIKTAN SAĞLIKLI GELİŞİM VURGUSU

Bakanlığın paylaşımında ise "Bebeklerimizin sağlıklı gelişimini önemsiyoruz" mesajı verildi. Açıklamada, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi teşhisi bulunan 0-2 yaş arasındaki bebeklere yönelik tıbbi mama desteğinin SGK aracılığıyla sağlanmaya devam ettiği ifade edildi.