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Bakan Işıkhan duyurdu! Emeklilerle ilgili yeni çalışma: "Yaz döneminde 1 ay ücretsiz"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.05.2024 13:29
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler Yılı'nda milyonlarca emekliyi ilgilendiren çalışmayı duyurdu. Bakan Işıkhan yaz aylarında KYK'nın uygun olan yurtlarını bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına sunacaklarını duyurdu. Işıkhan, SGK'nin önemli sorumluluk alanlarından birinin de emeklilik olduğunu ifade eden Işıkhan, emeklilere yönelik pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Işıkhan duyurdu! Emeklilerle ilgili yeni çalışma: "Yaz döneminde 1 ay ücretsiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerle ilgili bazı düzenlemeleri kamuouyla paylaştı. Işıkhan, "Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı" dedi.

"EMEKLİMİZİN DURUMUNUN FARKINDAYIZ"

Geride kalan 22 yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranlarını hatırlatan Işıkhan, "Emeklilerimizin, emeklilik dönemini en iyi koşullarda geçirmelerini sağlamak için Bakanlık olarak yoğun çaba sarf ediyoruz. Bunun için de gelir-gider dengesinin korunduğu, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini inşa etmenin en temel vazifemiz olduğunu biliyoruz. Öncelikle şunu paylaşmak isterim, Sayın Cumhurbaşkanımız da açık bir şekilde ifade etti. Emeklilerimizin, özellikle bir kısım emeklimizin durumlarının farkındayız. Beklentilerinin de farkındayız. Tüm emeklilerimizin daha iyi bir yaşam standardını hak ettiklerini biliyoruz. Bunun için de gece, gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"TASARRUF TEDBİRLERİNİ VE DAHA FAZLASINI HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADIK"

Işıkhan, hükümet olarak son dönemde gerek ekonomik gerek politik yönden ciddi adımlar atıldığını ve en son tasarruf tedbirleri ve verimlilik paketi açıkladıklarını belirterek, "Her kurumumuz gibi biz de bu tedbirleri ve daha fazlasını hayata geçirmeye başladık. Gerek emeklilerimiz gerekse çalışanlarımız bizlere güvensin, Türkiye'yi 22 yılda getirdiğimiz nokta gibi inşallah kısa bir süre içerisinde enflasyonu kontrol altına alarak emeklilerimiz için de tüm vatandaşlarımız için de kalıcı refah artışını sağlayacağız." diye konuştu.

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"SGK'Yİ EMEKLİLERİMİZİN HAYAT KALİTESİNİ ARTIRACAK YAPIYA KAVUŞTURUYORUZ"

Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini söyledi.

Emekliler için bu yıldan itibaren bugüne kadar sağladıkları imkanların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlattıklarını ifade eden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumunu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK, emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yi sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ye paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. SGK'yi emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak."

Işıkhan, emeklilerin talep ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformunun kurulacağını belirterek, emeklilerin tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabileceğini anlattı.

Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacaklarını bildiren Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını söyledi.

EMEKLİLERE YÖNELİK YENİ HİZMETLER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır.

PTTCELL'DEN EMEKLİ PAKETİ

PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanıyor. TCDD'de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesini yaygınlaştırıyoruz.

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"İNDİRİMLER TANIMLANACAK"

Ayrıca yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak."

Yeni SGK hizmet modeliyle, emeklilerin toplumda aktif olarak yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedeflediklerini belirten Işıkhan, bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeleri sürdürdüklerini, daha pek çok yeniliği emeklilere ulaştırmayı planladıklarını kaydetti.

Işıkhan, emeklilerin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Kıymetli emeklilerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Şuna emin olun, 12. Kalkınma Planı hedeflerimize ve Orta Vadeli Program'a bağlıyız. Titiz ve disiplinli şekilde yürütülen ekonomi politikasıyla beklentilerinizi karşılayacak, refahlarınızı kalıcı şekilde artıracak duruma gelmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
çalışma emekli ücretsiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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