Bakan Işıkhan merak edilen o soruyu cevapladı! Emekli aylıkları ve çalışma saatleri ile ilgili önemli açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan gündemde büyük yer edinen emekli aylıkları hakkında ve çalışma saatleri için önemli açıklamalarda bulundu.

"HAZİNE BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ"

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Bakan Işıkhan şu şekilde bir yanıt verdi:

"Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİNDE DÜZENLEME YOK!

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır