Bakan Işıkhan mücbir sebep uzatılması hakkında açıklama yaptı! 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 6 Şubat 2023 merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur" ifadesine yer verildi.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise X hesabı üzerinden konu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Işıkhan, depremden etkilenen vatandaşların ekonomik koşullarının ve hayat şartlarının iyileşmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizin çalışma hayatını ve ekonomisini güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.08.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30.11.2024 tarihine kadar uzatıldı.

Devlet-millet el ele asrın birlikteliğini göstererek tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz"