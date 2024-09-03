FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan mücbir sebep uzatılması hakkında açıklama yaptı! 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Bakan Işıkhan mücbir sebep uzatılması hakkında açıklama yaptı! 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.09.2024 15:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası etkilenen vatandaşlar için 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konu ile ilgili X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan mücbir sebep uzatılması hakkında açıklama yaptı! 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 6 Şubat 2023 merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.
GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur" ifadesine yer verildi.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise X hesabı üzerinden konu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Işıkhan, depremden etkilenen vatandaşların ekonomik koşullarının ve hayat şartlarının iyileşmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizin çalışma hayatını ve ekonomisini güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.08.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30.11.2024 tarihine kadar uzatıldı.
Devlet-millet el ele asrın birlikteliğini göstererek tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz"

ışıkhan

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı gelir idaresi başkanlığı
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı bile şaşkınlığını gizleyemedi! Canlı yayında cinayet itirafı: Suyu içti, dili diline dolaştı

Müge Anlı bile şaşkınlığını gizleyemedi! Canlı yayında cinayet itirafı: Suyu içti, dili diline dolaştı

İstanbul'da plaza yangını! Şişli semalarına dumanlar yükseldi

İstanbul'da plaza yangını! Şişli semalarına dumanlar yükseldi

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Artık e-Devlet üzerinden tek bir ekranda işlemler halledilebilecek

Artık e-Devlet üzerinden tek bir ekranda işlemler halledilebilecek

150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Yeni bir adım daha atıldı!

150 bin TL faizsiz kredi veriliyordu... Yeni bir adım daha atıldı!

Balık bolluğundan fiyatlar 50 liraya kadar düştü

Balık bolluğundan fiyatlar 50 liraya kadar düştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.