Bakan Işıkhan: "Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama bulundu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantımızı gerçekleştirdik. Bugünkü toplantımızda; özellikle sanayide yeşil ve dijital dönüşüm adımlarımızı, katma değerli üretimimizi ve stratejik yatırımlarımızı güçlendirecek politikalarımızı ele aldık. Kapsayıcı, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır