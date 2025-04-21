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Bakan Kacır 2030 hedefini duyurdu: 'Yeni nesil araçlarda yıllık 1 milyon üretim'

21.04.2025 10:04
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yönelik yatırımların devam edeceği mesajını vererek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye hem ülkemizdeki mevcut yatırımcılardan yeni nesil araçlar konusunda, hem de yeni marka yatırımları konusunda güzel haberler duyurmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Bakan Kacır 2030 hedefini duyurdu: 'Yeni nesil araçlarda yıllık 1 milyon üretim'

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kacır burada yaptığı değerlendirmede, DOKAP, GAP, KOP ve DAP bölge kalkınma idarelerinin eylem planları hakkında bilgi vererek, "2024-2028 yılları için 4 bölge kalkınma idaresine 1 trilyon 800 milyar lira yatırım ölçeğine sahip eylem planları hazırladık. Sadece bu yıl 345 milyar liralık kamu yatırımının 4 eylem planı kapsamında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu, 2025 bütçemizde öngörülen toplam yatırımın tek başına dörtte biri. Bu aslında bölgesel kalkınmaya verdiğimiz önemin, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmaya yönelik çabanın en somut göstergesi." diye konuştu.

DOKAP Eylem Planı'yla gelecek dönemde tarımsal faaliyetlere yaklaşık 40 milyon lira, mavi ekonomiye 13,5 milyar lira ve turizme 30 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirmeyi amaçladıklarını bildiren Kacır, "Bölgenin turizmde marka projesi 'Yeşil Yol'. Bugüne kadar Yeşil Yol'da hedeflenen 2 bin 854 kilometre hattın 1510 kilometresini tamamladık, inşallah 2028 sonuna kadar Karadeniz'imizin cennet yaylalarını birbirine bağlamaya dönük ve Karadeniz'de turizm gelirini, turist ve konaklama sayısını artırmaya yönelik bu çok önemli projeyi tamamlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"1 MİLYON 450 BİN ARAÇ ÜRETİLDİ"

Kacır, sanayi sektöründe yeni yatırımları Türkiye'ye kazandırmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Türkiye'de 22 yıl önce yılda 300 bin araç üretildiğini geçen yıl bu sayının 1 milyon 450 bine çıktığını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8'i küresel olmak üzere 13 üreticinin faaliyet gösterdiği bu sektör, Türkiye'nin ihracatta lokomotifi oldu. Otomotiv 37 milyar dolar ihracat yapan önemli bir sektörümüz. Bizim bu sektörde ortaya koyduğumuz hedef, teknolojideki dönüşümü en etkin şekilde değerlendirmek ve yeni teknolojiler için Türkiye'yi AR-GE ve üretim merkezi haline getirmekti. Onun için en önemli adımımız Togg'du. 56 bin Togg halihazırda Türkiye'nin yollarında. Tabi elektrikli, hibrit araç tercihlerinin güçlenmesi için altyapıyı geliştirmemiz çok önemliydi ki muazzam bir atılım gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 30 bine yakın kamuya açık şarj istasyonu ve bunların içinde de 12 bine yakın hızlı şarj istasyonu faaliyet gösteriyor. 81 şehrimizde, özellikle biraz da kırsal bölgelerde şarj istasyonlarını yaygınlaştırmaya dönük yeni destek programlarını ilan ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da yine hızlı şarj istasyonu kurulumuna yönelik bir destek programını Bakanlık olarak ilan ettik."

HEDEF: 1 MİLYON ELEKTRİK ARAÇ ÜRETİMİ

Kacır, Togg'un akıllı, elektrikli bir otomobil olarak yollara çıkmış olması ve son dönemde yeni nesil araç yatırımlarını desteklemelerinin, küresel yatırımcıların özellikle yeni teknoloji odaklı yatırımlarında Türkiye'yi seçmesine vesile olduğunu aktardı.

Son 12 ay içerisinde iki önemli yatırımın duyurusunu yaptıklarını anımsatan Kacır, "Çin'in en önemli otomobil markaları arasında olan iki firmanın Türkiye'de üretim yapmasına dönük, biri Manisa, biri Samsun'da olmak üzere yatırımlarını duyurduk. Böylelikle biri 150 bin, diğeri de 200 bin olmak üzere yıllık 350 bin kapasiteyi yine yeni teknoloji olarak Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Hedefimiz, 2030'a geldiğimizde yeni nesil araçlarda yıllık 1 milyon üretim kapasitesine erişebilmemiz. Bu, Türkiye'nin otomotiv ihracatını daha ileri düzeylere taşımamızı ve bu dönüşüm sürecinden fayda sağlayan ülkeler arasında yer alabilmesini inşallah sağlayacak." diye konuştu.

"YATIRIM DUYURULARI YAPACAĞIZ"

Kacır, bir yandan da mevcut markaların yeni nesil araç yatırımlarını hızlandırmaya dönük çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde mevcut markalardan ve yeni nesil araç yatırımlarından duyuruları yapacağız. Aslında ticaret savaşları açısından pek çok ülkeyle mukayese ettiğimizde avantajlıyız. İhracatımızın neredeyse üçte ikisini gümrüksüz, serbest ticaret anlaşmalarıyla, Gümrük Birliği anlaşması ile yapma imkanına sahibiz. Bu avantajımızı elbette küresel yatırımcılar da biliyor, görüyor ve değerlendiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye'ye hem ülkemizdeki mevcut yatırımcılardan yeni nesil araçlar konusunda, hem de yeni marka yatırımları konusunda güzel haberler duyurmaya devam edeceğimize inanıyorum."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç Mehmet Fatih Kacır
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