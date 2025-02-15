Bakan Kacır açıkladı! Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNNTÜRK'te canlı yayına katıldı. Bakan Kacır, ülke gündemine ilişkin soruları yanıtlarken aynı zamanda sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere de değindi.

Bakan Kacır'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:



"Geçtiğimiz hafta Katar'daydım. Sanayi ortaklığına dahil olduk. Dünyadaki küreselleşmenin terse döndüğü dönemde bölgesel işbirlikleri daha önemli hale geliyor. Değer zincirinde birbirini tamamlayacak sanayi yatırımlarını, özyeterlilikleri güçlendirecek ortaklıkları inşa etmek istiyoruz. 265 milyon nüfusa sahip, 435 milyar dolarlık sanayi üretimi yapan ekonomik hacimden bahsediyoruz. İmkan ve kabiliyetleriyle Türkiye'nin sanayi ortamında büyük yeri olacak.

YENİLEBİLİR ENERJİ

2023 yılında göreve başlamamızın hemen ardından BAE'ye ziyaretimiz olmuştu. BAE yatırım perspektifini dünyayla paylaşmıştı. Özellikle hiper ölçek veri merkezleri için BAE ile çalışma içindeyiz. Katar'ın Türkiye'de yatırımları var ve bunları büyütmek için ilgileri var. HİT-30 programı en önemli çerçeve programlarından biri. 30 milyar dolarlık yüksek teknoloji yatırımını hayata geçirme programı. Geçen Temmuz'da başladı, 7 milyar dolarlık yatırımı ülkemize kazandırma noktasına geldik. İlk 2.5 milyar dolarlık bölümünü kamuoyuyla paylaşacağız. Yenilenebilir enerjide teknoloji geliştirmeye yönelik yatırımları destekliyoruz. Güneş hücresi ve rüzgar türbini kapsamında attığımız adımları paylaşacağız. Batarya teknolojileri açısından da Türkiye'ye ilgi var.

"ÇİP ÜRETİMİ ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

Vatandaş olarak gurur duymamak imkansızdı. 8-10 bin kilometre öteye ziyaretler gerçekleştirdik. 3 ülkede de Cumhurbaşkanımız ve Türk milletine muazzam samimiyet ve ev sahipliğine şahitlik ettik. Türkiye'ye duydukları saygı ve samimi ifadeleri duyduk gördük. Malezya ekonomisinde sanayinin payı yüzde 40'a yakın. 66 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı yapan bir ülke. 30 yıldır yarı iletken yatırımları gerçekleşti. Malezya'nın çip üretiminde dünyanın önemli merkezlerinden biri oldu. Asya kaplanları yolculuğuna dahil olmayı başarmış bir ülke Malezya. En önemli üniversitelerinden biri Cumhurbaşkanımıza fahri doktora verdi. Yarı iletkenler konusunda Malezya'ya güçlü çerçeve inşa etmek istiyoruz. Çip üretimi önemli hedeflerimizden biri. Kullanımı her alana yaygınlaştı. Türkiye'nin çip tasarımında önemli kabiliyeti var. Savunma sanayinde kritik sistemlerde kullandığımız çipleri yerli ve milli olarak üretiyoruz. Malezya otomotiv sektöründe de Proton markasıyla önemli adımlar atmış bir ülke.

İNSANSIZ HAVA ARACINDA İŞBİRLİĞİ

Endonezya en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke. Bizim yüzyıllar öncesine dayanan hukukumuz var Endonezya'da. Orada muhteşem görüntülere şahitlik ettik. Endonezya G20 ülkesi. 16'ncı sırada ve ciddi potansiyel barındırıyor. Petro-kimya gücü, nikelin Endonezya'da önemli yeri var. En zengin nikel rezervlerine sahip olması Endonezya için avantaj haline geldi. Baykar orada çok önemli imza attı. İnsansız hava araçları konusunda Endonezya-Türkiye iş birliği olacak, ortak üretim adımı atılacak. Endonezya ziyareti bizim için önemli ve bereketliydi.

Pakistan'ın 240 milyondan fazla nüfusu var. En önemli kardeşlik bağları içinde olduğumuz bir ülke. Pakistanlıların Türkiye sevgisi bir başka. Savunma sanayi alanında Pakistan'la işbirliği yürütüyoruz. İnsansız hava araçlarımız en önemli ürünümüz. Türkiye çok farklı sınıflarda İHA üreten ve silahlı versiyonlarını da eşi benzeri olmayacak şekilde portföyünde bulunduruyor. İHA'lar harp paradigmalarını değiştirdi. Dünyada İHA'ların yüzde 68'ine sahip. Çok farklı alanlarda işbirlikleri düşünüyoruz.

EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ: 'ALIN VE AKIL TERİ'

İş insanlarımız çok azimli, çok gayretli. Topraklarında varsa dahi büyük zenginlikleri çıkarmış bir ülke değiliz. Keşifler konusunda önemli adımlar attık ama en önemli madenimiz alın ve akıl teriyle koşan girişimci kaynağımız.

BAKAN KACIR'DAN TÜSİAD AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımızla birlikte TÜSİAD'ın toplantısı gerçekleşmiş ve o toplantıda yapılan konuşmaları sonradan izledik. Bir takım açıklamalarda bulunulmuş. Bu açıklamaları bir takım video kesitleri olarak gördüm. Sosyal medya ve dijital mecralardaki kesitlerle kanıya varmak isabetli olmuyor.

Üzülerek şunu gördüm, biz 10 bin kilometre ötede ziyaretler yaptık ve orada Türkiye'nin hamlelerinin yankılarını gördük. Biz atılımla kendi başarımızcasına gurur duyuyoruz dediler. 10 bin kilometre ötedekiler başarınızla gurur duyuyorlar. Sanayici derneği maalesef baştan sona kötümserlik, karamsarlık içeren konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmaların muradı siyasete ayar vermekse o günler geçti, çoktan geçti. Cumhurbaşkanımız liderliğinde vesayet dönemi kapandı. Bu konuşmaların maksadı ekonomiyse, hep birlikte tam bağımsızlık için çalışmak zorundayız. İş insanlarından beklentimiz bu yolculukta bizimle birlikte olmaları. Türkiye nereden nereye gelmiş. Çin'den Avrupa ortasına kadar en fazla sayıda ürünü en fazla rekabetçi halde ihraç eden ülkeyiz. Ben kötümserlik ve karamsarlıktan vazgeçmelerini kendilerine telkin ediyorum. Biz hiç kimseye ayrımcılık yapmayız.

SAMSUN-ADANA-MERSİN HATTI SANAYİLEŞMENİN YENİ AKSI OLACAK"

Sadece 4 ayda 153 OSB'de 1076 yatırım yeri için 2010 sanayici yatırım başvurusu yaptı. Artık OSB ve çevrelerinde çalışanlar için sosyal alanlar ve lojmanlar oluşturuyoruz. Samsun-Adana-Mersin hattı Türkiye'nin sanayileşme alanında yeni aksı haline gelecek. Türkiye'nin gelecek 30 yılına yön verecek bir sanayileşme planı. Samsun-Adana-Mersin hattına çok önemli raylı sistem yatırımı gerçekleştiriyoruz. Marmara Bölgesi'nde sıkışmış olan sanayi altyapımızı Türkiye'nin diğer şehirlerine transfer edeceğiz. Herhangi bir afet ve benzeri riske karşı Türkiye'nin ekonomik güvenliğini korumaya yönelik yaklaşım aslında. Sanayicilerimizi ziyaret ediyorum. Sanayicimiz fabrikasını kendi malı olarak görmüyor, milletin malı olarak görüyor.

AVRUPA'DA NÜFUS KRİZİ

Trump'ın ilk döneminde de attığı adımlar olmuştu. Türkiye ile münasebetler anlamında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi vardı. Üretimin ABD'ye çekilmesi adına ilk döneminde de girişimlerde bulunmuştu. Türkiye'nin bu dönüşümden avantajla çıkacağına samimi olarak inanıyorum. Türkiye küresel düzeyde entegrasyonu en ileri seviyede olan ülkelerden biri. Son dönemde Çin'den yeni yatırımları Türkiye'ye getiriyoruz. Bloklaşma döneminde Türkiye'ye farklı bölgelerden yatırım gelecek. ABD ve Çin yarışta Avrupa'yı geride bıraktı. Avrupa'daki yöneticiler yüksek teknolojide geride kaldıklarını konuşuyorlar. Avrupa'da nüfus krizi var ve çok yaşlandı. Türkiye olarak biz nüfus olarak ortanca yaş ilerledi. Avrupa'dan çok daha genciz. 21 yaşın altında 27 milyon insan var Türkiye'de.

İTALYAN BAKAN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Piaggio anlaşması tamamlandı. İtalyan bakan Türkiye'ye gelecek. 22 yılda oluşan ekosistem sayesinde Avrupa'nın yarışına dahil olmak için en iyi partnerdir. 200 milyar doların üzerinde Avrupa ile ticaret hacmimiz var. Havacılıkta 20'nci yüzyılın iddialı ülkelerinden olamamıştık ama 21'nci yüzyılda en yakın rakibimizin iki mislinden fazla işe sahibiz.

BAKAN KACIR'DA ÇELİK KUBBE AÇIKLAMASI

Çelik Kubbe projemiz var. Siper çok önemli bir başlık. Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK SAGE birlikte çalışıyorlar. Bir Aselsan'ın üzerine bir Aselsan da dahil oluyor. Aselsan'ın uçaklar için geliştirdiği radarlar çok önemli proje. Füzelerimizin menzillerini uzatıyoruz. Tayfun'u Rize'den başarıyla atış testi gerçekleştirdi. 2 bin kilometre menzil hedefi var. Bunlar bir ülkenin sahip olması gereken caydırılık konusu. Hiç kimse Türkiye'ye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçiremeyecek. İnşallah kalkınma yolculuğunda eşsiz değer ortaya konuyor. Keşke bunlar daha önce yapsaydık dediğimiz işler. Bir yerden hem de tam yakalamamız gereken yerden yarışı yakalamış olduk. Bayraktar TB-3 gemiye iniş kalkış yaptı dünya tarihine geçti. Gökbey yerli ve milli motorla uçabilen bir helikopter. KAAN'da geliştirmeler devam ediyor"

"BYD MANİSA'DA YATIRIMINA BAŞLADI"

Biz eskinin değil geleceğin teknolojisine yöneldiğimiz rakiplerimizin önüne geçtik. Türkiye'de 8 küresel marka üretim yapıyor. 50 yıldır üretim yapan ülkeler var. Biz Türkiye'de yatırım yapan herkesi güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeni nesil araç yatırımlarını Türkiye'ye getirelim. Bu modelleri üretmeye yönelik yatırımlara öncelik vereceğiz. Dünyada bir büyük değişim de Çin vesilesiyle ortaya çıktı. Dünyada satılan elektrikli araçların yüzde 60'ı Çin'de satıldı. 17 milyon elektrikli aracın 11 milyonu Çin'de satıldı. 56 milyon elektrikli aracın 30 milyonu Çin'de. BYD'de 2023'te 3 milyon araç üretmişti. 2024'de 4.4 milyon araç üretti, 1 milyon çalışanı var. BYD, MG, Chery ve Zeeker'la görüşmeler yaptık. Manisa gibi olacak. Manisa'da BYD yerini aldı, ÇED raporu tamamlandı, yatırım başladı. Herhangi bir aksaklık yok. 1 milyar dolarlık bir yatırım, 150 bin üretim yapacak fabrika ve Ar-Ge tesisi oluşturulacak.

CHERY SAMSUN'A YATIRIM YAPACAK

Hedefimiz tamamladığımızda ikinci yatırımı Samsun'a kazandırmak. Chery'le Samsun konusunda ciddi diyalog içindeyiz. Onlar da şunu görüyor, Türkiye planlı hareket eden bir ülke. Kapasitesinin en az BYD kadar olmasını bekliyoruz. Yatırım tutarı açısından da BYD'ye yakın"