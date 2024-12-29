Bakan Kacır ‘Yeni GAP Eylem Planını’ duyurdu: 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak." diye konuştu.

Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı. Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak. GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız."

‘TURİZM ODAKLI BÜYÜME VE YATIRIMI ORTAMI İYİLEŞECEK’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamasında "Yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu, daha gelişmiş bir bölge inşası için, yeni bir ufuk olarak görüyoruz. GAP Eylem Planı'yla sulama yatırımlarının tamamlanmasını, akıllı tarımın yaygınlaşmasını, turizm odaklı büyümeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır