Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ayda 3 metro açılışı! İşte açılacak hatlar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve partililer "Yüz Yüze 100 Gün" programına katıldı.

Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak gelecek günler günlerde İstanbul'da her ay bir metro açacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"E5 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki mahalleleri de birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayı içerisinde hizmete sunacağız. Yine İstanbul Havalimanı'yla Kemerburgaz Göktürk, Kağıthane ve oradan Beşiktaş'a Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kayaşehir-Başakşehir arasındaki metro hattımızda aralık ayı içerisinde planladık. Onun da açılışını yapacağız. Çünkü biz İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık, o yüzden. Bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, hepsi hem İstanbul'un geleceği ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın konforlu, güvenli seyahat edebilmeleri ve onların hayatını kolaylaştırmak için yapılan projelerdi."

Ulaşım altyapısının gelişmesi amacıyla Türkiye genelinde çok önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2002 tarihi, Türkiye tarihi için çok önemli odak noktalarından biri. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin başlattığı bu kalkınma dönemi, Türkiye için adeta yeni bir çağın açılması gibidir. Yani 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmış bir 20 yıllık AK Parti hükümetleri dönemini dolu dolu, bu ülke yaşadı. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunların üzerine daha neler koyabiliriz onun çabası, onun planlaması içerisindeyiz. 20 yıl öncesine baktığımızda Türkiye, son derece yetersiz bir altyapıyla karşılaşmış ve mevcut altyapıyla hiçbir yere gidilemeyeceğini görmüş ve buna göre planlamalarını yapmış. Uzun soluklu planlamalar sonucunda bugüne geldik. Tabii 20 yıl önce kara yolunda, demir yolunda ve hava yollarında son derece yetersiz bir altyapı vardı. Kısa vadede bunların hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyordu. Çünkü bizim çok büyük hedeflerimiz var. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için önce güçlü bir altyapı ve peşinden yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli gelişme göstermemiz gerekiyordu. O yüzden planlamalarımızı uzun soluklu yaptık."

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu uzun soluklu çalışmalara öncelikle kara yollarından başlandığını belirterek, "Hızlı bir şekilde önce kara yollarından başladık. Bugüne geldiğimizde tabii yüzde 65 ağırlıklı bir kara yolu yatırım dönemini tamamlamış durumdayız ve bunun sonucunda da neredeyse 4 katına çıkmış bir bölünmüş yol uzunluğu ve 68 bin kilometrelik işletme alanında bulunan bir kara yolu altyapısıyla hizmetlerimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZELLİKLE DEMİR YOLUNDA BUGÜNLERDE ÇOK BÜYÜK ATILIM VAR"

Özellikle demir yolunda, bugünlerde de çok büyük bir atılım olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şu an Türkiye genelinde 4 bin 500 yüz kilometre demir yolu yatırımı devam ediyor. 13 bin 22 kilometrede de demir yolu işletmesi yapıyoruz. Aynı şekilde havalimanlarımızın da altyapısını tamamladık diyebiliriz. Çünkü 26 olan havalimanımızı 57'ye çıkardık. Yani 20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 30 milyon olan yıllık hava yolu yolcusu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053 yılına kadar bunda 400 milyon yolcu sayısına çıkarmaktır. O yüzden bütün Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında vatandaşımız konforlu yolculuklarına devam ediyor ve bundan sonra da devam edecektir."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmasının temel nedenin güçlü altyapı üzerine kurulan üretim, sanayi, tarım ve turizmin olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"28 bin 600 kilometrelik bölünmüş yollarla, 57 havalimanı, 13 bin 22 kilometre demir yolu, 217'ye çıkan limanlarımız uzaya fırlattığımız uydularımızla birlikte ülkemizin her köşesinde, doğusu batısı fark etmiyor, topyekun bir kalkınma dönemi, başarılı bir şekilde devam etti, dolu dolu geçti. Tabii bugüne geldiğimizde, hakikaten geçmiş 20 yıla baktığımızda, bugünkü yaptığımız yatırımları ve aldığımız sonuçları gördüğümüzde hep Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolar olarak gurur duyuyoruz. Gurur duymaya da devam edeceğiz. Yani bugün geçen yıl 225 milyar dolarlık ticaret hacmi, 250 milyar dolar olacak bu yıl. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolara kadar çıkartacağız. Ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmamızın temel nedeni bu güçlü altyapı üzerine kurulan üretim, sanayi, tarım ve turizm sayesindedir. Bundan sonra da bunlar artarak devam edecek.

Tabii bizler uzun soluklu, güçlü bir ülke olduğumuz için ve uzun soluklu planlar yapıyoruz. Bizim çok paramız yok, bizim az paralarla maksimum fayda sağlayan işler yapmamız için iyi planlamalar yapmamız gerekiyordu ve bu iyi planlamalar sonucunda da maksimum fayda sağlayan işlere hamdolsun bugüne kadar aldık. Bunları yaparken biz sadece işlerimizde ve işlerimizin güçlülüğüyle uğraşmadık. Karşımızdaki maalesef muhalefet dediğimiz kişilerin yalanlarıyla, iftiralarıyla uğraşmaya da devam ettik. Biz bir taraftan yalanları yalanlamaktan, bir taraftan da milletimize hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmadık."

Türkiye genelinde yapılan yatırımlar için çalışmaların durmaksızın devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Türkiye geri dönülemeyen bir yola girmiştir ve bu hizmetlerin hepsi artarak devam edecektir. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her tarafında yani Hakkari'sinden Edirne'ye kadar, Artvin'inden Antalya'sından Muğla'sına kadar her bir noktamızda müthiş çalışmalarımız var. Türkiye'nin her tarafında tam 5 bin tane şantiyede 700 bin tane çalışma arkadaşımız ülkemizin geleceği için emek veriyor. Tabii bu işler bir ekip işidir. O yüzden hakikaten ülkesini, milletini seven bir ekibimiz var. Yine bu yatırımları büyük bir özveriyle 7/24 yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"BELEDİYELERİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ KALİTELİ, EKONOMİK, GÜVENLİ BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ KURMAKTIR"

Adil Karaismailoğlu, yerel yönetimlerin, şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştırmak için projeler üretmek zorunda olduğuna vurgu yaparak, "O yüzden belediyelerin en önemli görevi kaliteli, ekonomik, güvenli bir toplu taşıma sistemi kurmaktır." dedi.

Türkiye'nin belediyeciliğin hizmet işi olduğunu 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde gördüğünü kaydeden Karaismailoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bakın 1994 yılı öncesinde Hekimbaşı Çöplüğü vardı. Orada bir çöp patlaması sonucu onlarca vatandaşımız maalesef rahmetli oldu. Ama bugüne geldiğimizde bakın dünyanın en büyük çöp yakma tesisini yine Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki belediyeler kurdu. Yani çöpü patlayan bir İstanbul'dan şu an çöple yakma tesisinden elektrik üreten bir İstanbul'a dönüşmüştür. O da yine milleti için çalışan ve vatanını, milletini seven kadroların emek vermesi sonucunda olmuştur. Tabii toplu taşıma denince bunlar da lastik tekerlekli otobüsler, minibüsler, taksiler ve raylı sistemler geliyor arkadaşlar. Bunları da birbirine entegre edecek şekilde iyi planlamak lazım. 1994 yılından 2019 geldiğimizde bunlar planlı bir şekilde devam ediyordu. Zaten şu anda 250 kilometre İstanbul genelinde devam eden işletmede olan raylı sistem hattının tamamı yine AK Partili belediyeler zamanında yapılmıştır ve işletilmeye başlanmıştır.

Bugün 250 kilometre işletilmekte olan bir raylı sistem hattı var. 103 kilometre bakanlığımızın şu anda İstanbul'da yapımı devam eden, imalat inşaatı devam eden raylı sistem hattı var. Yine belediyenin de şu an 100 kilometre yapmakta olduğunu söylediği ama maalesef bizim arazideki incelemelerimizde 10 yılda bile bitmeyecek bir 100 kilometre devam eden metro yatırımı var. 250 kilometre devam edenleri de üstüne koyduğunuzda 455 kilometrelik bir raylı sistem ağı şu anda inşaatı devam eden ve işletilmekte olan var. Tabii uzun vadede 1100 kilometreye kadar İstanbul'un neresinde hangi yatırımı yapılmak için aslında İstanbul'un Ulaşım Master Planı'nda bunların hepsi bellidir. Ve bunlar zaman genelinde yapılacaktır. Ama şu anda bile 203 kilometre devam eden metro hattının bir an önce bitirilip İstanbulluların hayatına kazandırılması lazım ki hareketliliğin önündeki bütün sıkıntılar ortadan kaldırılsın."

Bakan Karaismailoğlu, toplantının ardından cuma namazı geldiği Sancatepe Yenidoğan Merkez Camii'inde namaz öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.