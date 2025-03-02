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Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edenler yandı! Hapis cezası geliyor

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.03.2025 18:43
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Trafik cezalarıyla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek yeni yargı paketinde trafik suçlarının cezaları da düzenlenecek. Alkollü araç kullanma ve yol kesmeye hapis cezası gelirken drift, makas atma ve ambulansa yol vermemeye uygulanacak para cezaları artırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edilmesine de hapis cezası geliyor. İşte detaylar...

Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edenler yandı! Hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketinde trafikte insanların can ve mal güvenliğine kastedenlere yönelik düzenlemeler yer alacak. Drift atanlar, ehliyetsiz araç kullananlar,alkollü araç kullananlar ve düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edilmesine de uygulanan cezalar artırılacak.

MAKAS ATMA CEZASI 50 BİN LİRA!

Drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira para cezasına çıkarılacak. 60 gün ehliyeti geri alma cezası bir yıla yükseltilecek. 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA HAPİS CEZASI!

Pakette ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermemenin 993 lira olan cezası 20 bin liraya yükseltilecek. Trafikte yol kesme suçunu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bir yıl ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak.

Yeni yargı paketinde alkollü araç kullanma suçunda alt sınır 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Düzenlemede, alkollü araç kullananların en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalması da öngörülüyor.

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Alkollü araç kullanma cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak. 47 bin 842 lira olan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da 100 bin liraya yükseltilecek.

10 YILA KADAR HAPİS!

Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edilmesine de 10 yıla kadar hapis cezası getirilecek. Bu suçun 6 aydan 3 yıla kadar hapis olan cezası 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis şeklinde artırılacak.

İşte güncel ceza oranı yeni ceza oranı

Makas atma 9 bin 267 TL 50 bin TL

Drift yapma 46 bin 392 TL 80 bin TL

Ehliyetsiz kullanım 18 bin 677 TL 40 bin TL

Alkollü kullanım 9 bin 267 TL 50 bin TL

Ambulansa yol vermeme 993 TL 20 bin TL

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Anahtar Kelimeler:
Asker düğün trafik cezası nişan
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