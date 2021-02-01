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  4. Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yıl sonunda açılıyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yıl sonunda açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2021 10:57 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yıl sonunda açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıklamasının devamında "Fiziki gerçekleşme oranını bugün itibarıyla yüzde 36'ya çıkardık." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...

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