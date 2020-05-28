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Bakan Karaismailoğlu duyurdu: YHT biletlerine zam yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2020 07:07 | Son Güncelleme

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Tren seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Tren biletlerine zam yapılmadı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: YHT biletlerine zam yok

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart’ta ara verilen yüksek hızlı tren (YHT) seferleri, bu sabah 07.00'de Ankara-İstanbul seferiyle yeniden başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Ankara'dan yola çıkan trenin gardan uğurlanması törenine katılırken, alınan tedbirleri ve seferlerle ilgili detayları açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Trenlerimizde sosyal mesafe kuralları ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcularımızın yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. 411 yolcu kapasiteli trenimizde 185, 483 kapasiteli trenimizde ise 213 yolcumuza hizmet vereceğiz.

"BİLET ÜCRETLERİNDE ARTIŞ OLMAYACAK"

Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan yerli elektrikli trenimizle hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Tüm hatlarımızda üst düzey hijyen ve sağlık tedbirleri alınması önemli önceliklerimizdendir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en hızlı şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır.

"HES KODU VE SEYAHAT İZİN BELGESİ..."

Elbette bu yeni süreçte vatandaşlarımızın da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Maske, mesafe ve temizlik; yeni normalin vazgeçilmezleri.

Tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahet etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet almak için gerekli HES kodu ve seyahat izin belgesi istenecektir. Vatandaşlarımız HES kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edilirse bilet satışı yapılabilecek.

Giriş - çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen seyahat izin belgesi görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahati iptal edilecek.

"YER DEĞİŞİMİNE İZİN VERİLMEYECEK"

İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi verilen yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak. Bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek. Her yolcunun biletine ait koltukta oturması sağlanacak ve yer değişimlerine izin verilmeyecek.

Seyahat sırasında covid19 belirtileri gösteren yolcularımız trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edilecek. Trenlerimizde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek. Tüm personelimizin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesi sağlanacak, trenlerimizin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacaktır.

Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yerlere ulaşacaklardır. Önümüzdeki dönemde normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Gerekli adımlar vakti gelince atılacaktır."

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