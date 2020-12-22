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Bakan Karaismailoğlu duyuru! SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 14:23 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan eSIM teknolojisine ilişkin, 'Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek.' ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu duyuru! SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçiyor

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.

eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

eSIM'in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaptığınız işleri kümsemek haddimize değil. Çok güzel işler başarıyorsunuz fakat teknolojinin şu nimetlerinden insanlarda yararlansın doya doya. Alt yapıya lütfen biraz el atın. İst.da 2mbit'le İnternete girmek nedir Allah aşkına. Lütfen şu işe biraz ilgi gösterin
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