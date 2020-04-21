Bakan Karaismailoğlu: Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı

Bakan Karaismailoğlu, Yeni Tip Koronovirüs (Codvid-19) salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen Sivil Havacılık sektörüne yönelik tedbirleri aldıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Havayolu Yolcu Haklarına ait yönetmelikte bilet iadelerini de garanti altına aldık. Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler ya da isteyenler uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Tip Koronovirüs salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Alınan önlemler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Tabi ki söz konusu salgının sosyo-ekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla da birçok sektöre yönelik tedbirleri aldık. Bu noktada en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen Sivil Havacılık sektöründe yaşanacak sıkıntıları da en aza indirmek için gerekli önlemler alındı” dedi.