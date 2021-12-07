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Bakan Karaismailoğlu'ndan BTK işçilerine zam açıklaması: Yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında olacak

07.12.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerinin 2022 yılında alacağı zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu zam açıklamasında, " Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan BTK işçilerine zam açıklaması: Yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü İmza Töreni’ne katıldı.
BTK’nın Ankara’daki merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de hiçbir işçinin, enflasyon rakamlarının altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

BTK İŞÇİLERİNE ZAM

Protokol kapsamında yapılacak olan maaş zammı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Bugün 2. Ek Protokol, BTK bünyesinde hizmet veren işçi kardeşlerimizin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içeriyor. Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik” diye konuştu.

"TEKNOLOJİYE YÖN VEREN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ"

Ulaşımın her alanında olduğu gibi iletişim ve bilişim sektöründeki gelişmelerin 2003 yılından itibaren büyük ivme kazandığını söyleyen Karaismailoğlu, “2020’de yüzde 16 olan bilişim sektörünün büyüme oranının, 2021’in ilk yarısında yüzde 19’a ulaşmasıyla büyük bir başarıya imza atılmıştır. Fiber hat uzunluğumuz, 445 bin kilometreyi aştı. 20 bin olan genişbant abone sayısı 86 milyona ulaştı. Abone yoğunluğumuz sabitte yüzde 21 mobilde yüzde 82’dir. Mobil abone sayısı 85 milyona ulaştı ve abonelerin yüzde 93’ü 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 artış gösterdi. Bilişim alanındaki hedefimiz de çok net; teknolojik gelişmeleri takip eden değil, yön veren ülke olmak istiyoruz. Özellikle 5G teknolojileri ile birlikte sektördeki yerli ve millîlik oranlarımızı çok daha yukarıya çıkaracağız. Büyük çoğunluğu ithal edilen donanım ve yazılım ürünlerini, kendi imkanlarımız ile üreterek ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AK Parti hükümeti olarak Türkiye’yi her alanda daha da geliştirmeye, halkı refahla buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’ye duyulan güveni, yeni yatırım haberleri ile yerinde tespit ediyoruz. Geçen hafta ihalesini yaptığımız Antalya Havalimanı; iyi örnekler arasında yerini alan, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu güveni bir kez daha göstermiştir. Bugüne kadar uyguladığımız yap işlet devret, kamu özel iş birliği modellerine boş sözlerle itiraz edenlere bu ilgi, anlaşma, kazanç ders olmuştur. Bu başarılardan dolayı, kamu kesimi ile reel sektörü ile işveren ve işçilerimizle, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Büyüme rakamlarımızla birlikte, ihracatımızın da son dönemlerin rekorlarını kırması belli ki kimi çevreleri rahatsız etti. Rahatsız olanlar yükselen ve gelişen Türkiye’yi hedef aldılar. Siyasi istikrar ortamında, ekonomik büyümemiz ve ihracat rakamlarımız artmaya devam edecek” açıklamasında bulundu. (İHA)

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