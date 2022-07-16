FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Karaismailoğlu, törende açıkladı! O mesafe 2 saate inecek: İşte biteceği tarih

Bakan Karaismailoğlu, törende açıkladı! O mesafe 2 saate inecek: İşte biteceği tarih

16.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşti. Önemli açıklamalar yapan Karaismailoğlu, proje bittiğinde Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul demir yolu seyahatinin, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde 2 saat 15 dakika olacağını bildirdi. Bakan ayrıca, projenin 2,5 yıl içinde tamamlanacağını da açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, törende açıkladı! O mesafe 2 saate inecek: İşte biteceği tarih

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi Işık görme töreninde önemli açıklamalarda bulunarak, projenin tamamlanacağı tarihi açıkladı.

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da milli iradeye kasteden, darbe yapmak isteyen hainler olduğunu ancak milletin dik duruşu sayesinde bir destan yazıldığını söyledi.

Darbe girişiminde şehit olan vatandaşları rahmetle andığını belirten Karaismailoğlu, "15 Temmuz'da tanklara, uçaklara meydan okuyan, hain mermilere göğsünü gerip gazilik mertebesine erişen kardeşlerimizi de saygı ve hürmetle anıyoruz. İradesine ve geleceğine sahip çıkan, devletinin, milletinin yanında olarak hainlere boyun eğmeyen, yarınlarımızın özgürlüğünü muhafaza ederken bizlerle omuz omuza duran bu aziz halkımız hizmetin, yatırımın en iyisini, geleceğin en aydınlığını hak etmektedir. Biz de sorumluluk alanımız olan ulaşım ve iletişim hizmetlerinde canla başla çalışmaktayız. Milletimize en iyisiyle hizmet etmek için gece gündüz demiyoruz." diye konuştu.

thumbs_b_c_e894c249108036b166b2be2f857bfd0e

Karaismailoğlu, son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptıklarını dile getirdi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamlayıp hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin doğusunu batısını, kuzeyini güneyini ayırt etmeksizin, bütünsel kalkınmayı önceliklendiren, her bir vatandaşımıza fayda sunacak, yarınlarımızı garanti altına alacak yatırım anlayışını hayata geçirdik. 100 yıllık kalkınma ihtiyacımızı 20 yıla sığdırmayı başardık. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 664 kilometreye çıkardık. 1440 kilometre hızlı tren hattı yaptık, toplam demir yolu ağını 13 bin 50 kilometreye çıkardık. 2003 yılından itibaren ulaşım modları arasında dengeli bir dağılım sağlamak amacıyla demir yollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Ülke genelinde, 400 kilometrelik Ankara-Sivas, 313 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, 508 kilometrelik Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, 142 kilometrelik Ankara-Yerköy-Kayseri, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule, 200 kilometrelik Aksaray-Niğde-Mersin ve 201 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli-Balıkesir hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

"24 MİLYAR LİRALIK HIZLI TREN PROJEMİZ 201 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA"

Karaismailoğlu, 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma öyküsünü gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Güney Marmara'nın önemli demir yolu projesi olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Projesi'nin yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84'e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı üzerinde 7 istasyon ve gar bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel, toplam 8 kilometrelik olan 11 kaçış tüneli, 1 kilometrelik olan 5 aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 demir yolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadük ve toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 66 altgeçit ile 155 menfez imalatı yapılacaktır."

Karaismailoğlu, hızlı tren hattının Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkisinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanacağını belirtti.

Hızlı trenin Bursa'nın batısında yer alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından da geçeceğini anlatan Karaismalioğlu, şunları kaydetti:

"12 Şubat'ta Mudanya Bulvarı'ndaki hızlı tren hattımızın viyadüğünde bir araya gelmiş, o zaman çalışmalarına yeni başlanan tünellerimizle canlı bağlantı kurmuştuk. Azimle, kararlılıkla hareket edince, çalışmalarımızın meyvelerini toplamak da nasip oluyor. O tünellerden biri olan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki T04 tünelimizde bugün ışığı göreceğiz. Toplam uzunluğu 14 kilometre olan tünellerimizin, 5 aylık süre zarfında 3,2 kilometresini tamamlamış olduk. T04 Tünelimizin kazı çalışmalarında 612 bin metreküplük toprak hareketi gerçekleştirdik, 140 bin metre zemin iyileştirmesini tamamladık. Diğer tünellerimizdeki çalışmalarımızı da kısa zaman içinde peş peşe tamamlayacağız. Altyapıya yönelik çalışmalarımız sürerken, üstyapıyla ilgili hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden 7/24 sürdürerek, 2,5 yıl içinde bitireceğiz. Yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıyabilecek olan hızlı tren projemiz, yapım sırasında ve işletmeye alındığında bölgemiz ve ülkemiz için refah, istihdam, ekonomik kalkınma sağlanacak."

Bakan Karaismalioğlu, Bursa'daki Emek-Hızlı Tren Gar-Bursa Şehir Hastanesi metro hattı inşaatında gelinen noktayla ilgili de bilgi verdi.

Mevcut durumda işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattının, uzatma çalışmasıyla Mudanya Bulvarı'nı katederek Hızlı Tren Garı ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesine ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi metro hattımız 4 istasyonlu ve toplam uzunluğu 6 kilometredir. Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile metro hattının entegre edilmesiyle, Bursa'nın hızlı tren ulaşımına güzel bir seçenek sunmuş olacağız. Projemizde, kazı çalışmasında yüzde 19, beton dökümünde yüzde 21 ve fore kazık imalatında yüzde 30 seviyelerine geldik." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş karar! İş yerinde bunu yaşıyorsanız...Flaş karar! İş yerinde bunu yaşıyorsanız...
Altın ve dolar için yeni tehlike! Altın ve dolar için yeni tehlike!
Benzine indirim, otogaza zam geldi…Benzine indirim, otogaza zam geldi…
Anahtar Kelimeler:
Adil Karaismailoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."

Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

KYK borçları ile ilgili iki iddia var! İşte yeni düzenlemenin detayları…

KYK borçları ile ilgili iki iddia var! İşte yeni düzenlemenin detayları…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.