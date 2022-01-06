Bakan Kasapoğlu duyurdu! Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medayadan yaptığı açıklamaya şöyle;

2022’nin ilk burs ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.

Umutlarınız, hayalleriniz ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için yeni yılda da tüm gücümüzle yanınızdayız.

2022’nin ilk burs ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.



Umutlarınız, hayalleriniz ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için yeni yılda da tüm gücümüzle yanınızdayız. pic.twitter.com/md1gC40u7w — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) January 6, 2022



