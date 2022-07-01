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Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

01.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Kirişci, '740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.' dedi.

Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Kirişci, '740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.' dedi.

Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, "740 milyon 818 bin 713 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.


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