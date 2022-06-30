Bakan Kirişci duyurdu! TMO hububat alım fiyatları güncelledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından 2022 dönemi hububat alım fiyatlarındaki değişikliğe ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL artırdı. Arpa alım fiyatı ise ton başına 200 TL artırıldı.

Ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satan çiftçilere buğday için ton başına 1000 TL, arpa için ton başına 500 TL prim verilecek."

TMO Hububat alım fiyatları güncellenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/rYT6fMx5tI — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) June 30, 2022



