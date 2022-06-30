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Bakan Kirişci duyurdu! TMO hububat alım fiyatları güncelledi

30.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO hububat alım fiyatlarının güncellendiğini açıkladı. TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL artırdı. Arpa alım fiyatı ise ton başına 200 TL artırıldı. Ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satan çiftçilere buğday için ton başına 1000 TL, arpa için ton başına 500 TL prim verilecek

Bakan Kirişci duyurdu! TMO hububat alım fiyatları güncelledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından 2022 dönemi hububat alım fiyatlarındaki değişikliğe ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL artırdı. Arpa alım fiyatı ise ton başına 200 TL artırıldı.

Ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satan çiftçilere buğday için ton başına 1000 TL, arpa için ton başına 500 TL prim verilecek."


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