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Bakan Kirişci 'Göz açtırmayacağız' diyerek duyurdu: 24 gıda işletmesinin faaliyetine men!

06.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 firmaya 113 milyon 544 bin 482 TL ceza uygulandı; 24 işletme faaliyetten menedildi, 107 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Kirişci 'Göz açtırmayacağız' diyerek duyurdu: 24 gıda işletmesinin faaliyetine men!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandığını belirterek, "24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu.
Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlığınca yürütülen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, "8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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