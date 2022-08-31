Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu: Başlıyor! İşletme kredisi kullandırılacak

Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 'Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci balıkçıları yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Kirişci, balıkçılara işletme kredisi müjdesini verdi. Peki, balıkçılara işletme kredisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

BALIKÇILARA İŞLETME KREDİSİ

Programda konuşma yapan Bakan Kirişçi," Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi. (DHA)

BAKAN KİRİŞCİ'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan Bakan Kirişci, "Vira Bismillah" etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisi ile Avrupa’nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz. Avrupa’nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz var. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz her geçen gün daha fazla vatandaşımıza istihdam sağlıyor. Son 20 yılda balıkçılarımıza 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricilerimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar 13,9 milyar TL, 2021’de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık. Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." dedi.

Bakan Kirişci paylaşımında "15 ayrı türden balığı su kaynaklarımıza bıraktık. Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerden biriyiz! Bu yıl sonuna kadar 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakmış olacağız. 2023 yılında 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. Balıkçılarımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız bu tedbirlerle 30 yıldır Marmara’dan çıkmayan uskumru geri geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız balıkçılık anlaşmaları ile reislerimiz, Atlantik’ten Hint Okyanusu’na kadar uluslararası sularda avcılık yapmaktadır. Ekmeğini hırçın denizlerden çıkaran ve bu güzel nimeti bize getiren tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

1️⃣Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisi ile Avrupa’nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz.



Avrupa’nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz.#Rastgele #ViraBismillah — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 31, 2022



