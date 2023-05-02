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Bakan Koca duyurdu: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

02.05.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını açıkladı.

Bakan Koca duyurdu: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesi için alınan yeni kararı duyurdu.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, " Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek" denildi.

"Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır" diyen Bakan Koca, "Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca

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