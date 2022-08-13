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Bakan Koca duyurdu: Performans sistemi kaldırıldı

13.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin, "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin dün gece Resmi Gazete'de yayınıyla birlikte, bir süredir bitkisel hayatta olan Performans Sistemi'nin fişi çekildi" dedi.

Bakan Koca duyurdu: Performans sistemi kaldırıldı

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren 'Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Fahrettin Koca, yönetmelikle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin dün gece Resmi Gazete'de yayınıyla birlikte, bir süredir bitkisel hayatta olan Performans Sistemi'nin fişi çekildi" dedi.

Koca, yaptığı açıklamanın devamında, "Resmi Gazete'de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz. ‘Performansa göre ek ödeme’ yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi. Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak. Döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturuldu. 15 Ağustos’tan itibaren ödenecek olan taban ödemesi, Eylül itibariyle maaşla birlikte bordroda yer alacak. Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanı
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