FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Kurum 100 bininci deprem konutuna misafir oldu:"Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi"

Bakan Kurum 100 bininci deprem konutuna misafir oldu:"Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.09.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay temasları kapsamında 100 bininci konutu teslim alan Damlı ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Bakan Kurum 100 bininci deprem konutuna misafir oldu:"Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar teslim edilen konut/iş yeri sayısı 101 bin 254’e ulaştı. Kırıkhan’da yaşayan 3 çocuklu Selim-Hatice Damlı çifti, kura çekiminde 100 bininci konutun hak sahibi oldu.

TOKİ’nin inşa ettiği eve misafir olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aileye yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirten Bakan Kurum, aileyle sohbet edip taleplerini dinledi.

DSC02551

"ÇOK MEMNUNUZ"

Kırıkhan’da sanayide tamirci olarak çalışan Selim Damlı oturdukları yeni konutlarından çok memnun olduklarını söyledi. Damlı, “Burada ilk oturan ailelerden biri biziz. Çok memnunuz. Böyle güzel bir evde oturacağımızı hayal bile edemezdik” dedi.

DSC02599

Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi… Bu kez de deprem bölgesinde yüz bininci konutumuzun sahibi Damlı ailesinin misafiri olduk. Huzurla otursunlar, haneleri şen olsun"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

Narin cinayetinin nasıl profesyonelce işlendiği kanıtlandı! Çuvaldan ceset dışında o da çıktı... Bunu bile düşünmüşler

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

Bakan Alparslan Bayraktar'ı ABD'den 'Karizma' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu: 'Milletin evlatlarını milletten soğutma' 'Allah şifa versin'

Bakan Alparslan Bayraktar'ı ABD'den 'Karizma' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu: 'Milletin evlatlarını milletten soğutma' 'Allah şifa versin'

Konya'da satılık ada 'Çok talep var' 165 milyon TL

Konya'da satılık ada 'Çok talep var' 165 milyon TL

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok

Araç sahipleri dikkat! Mahkeme yıllardır ödediğiniz paraları geri iadesine karar verdi

Araç sahipleri dikkat! Mahkeme yıllardır ödediğiniz paraları geri iadesine karar verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.