Bakan Kurum, 81 ilin sosyal konut dağılım listesini açıkladı: En çok merak edilen 5 soruyu yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta duyurduğu 81 ilde 500.000 sosyal konut projesiyle ilgili rakamlar netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında 81 ildeki konut sayısının illere göre dağılımını açıkladı.

Bakan Kurum, vatandaşların projeyle ilgili en çok merak ettiği, "Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi? Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi? Geliri olmayanlar başvurabilir mi? Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi? Kurada kazanamayanlar başvuru ücretlerini alabilecek mi?" gibi soruları da yanıtladı.

BAKAN KURUM SOSYAL KONUT SAYILARININ 81 İLDEKİ DAĞILIMINI AÇIKLADI

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konutun 81ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı;

"86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.

"MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN YAŞANDIĞI SOSYAL KONUT PROJESİ HAZIRLIYORUZ"

İzmir ise üçüncü sırada. Biliyorsunuz İzmir deprem bölgesi. Yani orada da konutların değişmesi önemli. Bu 500 bin sosyal konut projesiyle sağlam ve güvenli şehirciliği de hayata geçirmek istiyoruz. Mahalle kültürü yaşansın, komşuluk ilişkilerinin devam ettiği bir site anlayışı olsun istiyoruz.

"BU PROJENİN EKONOMİK BOYUTU DA ÇOK ÖNEMLİ"

Diğer yandan ekonomik bir boyutu da var bunun. Bir buçuk trilyon liralık proje. Bununla yaklaşık 300 sektörü tetikleyiip istihdam yaratacağız, ekonomiyi canlandıracağız. Konut kiralarını ve fiyatlarını aşağıya çektiğimiz bir proje olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 bin sosyal konut projesinde 81 ildeki konut dağılım haritasını açıkladı pic.twitter.com/BZNqDtBIh8 — Mynet (@mynet) October 27, 2025

BAKAN KURUM MERAK EDİLEN 5 SORUYU YANITLADI

Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen soruları şu şekilde yanıtladı;

-Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

Başvuramaz. Yapı kayıt belgesi olan gayrimenkulü var demektir. Herhangi bir gayrimenkulü olan vatandaşlarımız bu projeye başvuramayacak.

-Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

Hisseli tapu sahipleri konusunda vatandaşın ailesinden kalmış olabilir vs. Vatandaşın hissesine düşen tutarın belediye rayiçlerine göre 1 milyon TL'yi geçmemesi gerekir. Eğer hisseli tapudaki bedel 1 milyon TL'yi geçmiyorsa başvuru yapabilir.

-Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

Evet başvurabilir. Annesinden, babasından, ailesinden, dostlarından yardım alacaktır, başvuracaktır. Dolayısıyla biz orada azami bir tutar belirledik, asgari değil.

-Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

Başvuramaz. Çünkü bu proje Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için hazırlandı. Türkiye'de ikamet şartımız var.

-Kurada kazanamayanlar başvuru ücretlerini alabilecek mi?

Tabi ki geri alacaklar. Biz mesela Ankara'da kuramızı çektik, ismi çıkanlar sürece devam edecek. Çıkmayan vatandaşlarımızın ödedikleri miktar ertesi gün hesaplarına iade edilecek.