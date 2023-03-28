Bakan Kurum açıkladı: Geçici iş yerlerini hazırlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut eliyle, “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da işyerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerlerinin yapımına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremlerden etkilenen 11 ilde ticari hayatın devamlılığının önemine vurgu yaparak, Emlak Konut eliyle depremlerden etkilenen Malatya’da yapımına başlanan 338 adet geçici iş yerlerinin inşa aşamalarından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya mesajında “11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli! Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

