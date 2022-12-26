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Bakan Kurum Ayder’deki çalışmaların detaylarını bir bir anlattı

26.12.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın Ayder’de yaptığı çalışmalarla ilgili resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni Ayder’imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel, yeşil ve yaşanabilir olacak” diyerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Kurum Ayder’deki çalışmaların detaylarını bir bir anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayder Koruma ve Yenileme Projesi’ne ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum Ayder’de altyapının yenilendiğini, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan otoparkın yer altına indirildiğini ve bölgeye ahşap seyir terasları yapıldığını belirtti.

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Bakan Kurum, “Ayder’imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Doğal doku daha da ortaya çıkınca, yeni Ayder’imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel, yeşil ve yaşanabilir olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“AFET RİSKLERİ VE YAPI YOĞUNLUĞU AZALTILIYOR”

Bakanlık açıklamasında ise projeye ilişkin detaylar verilirken; Ayder’de var olan çarpık ve afet riski altındaki yapıların yenilendiğinin, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi sağlanırken afet risklerinin bertaraf edildiğinin, bölgenin doğal özelliklerinin korunarak bölgedeki yapı yoğunluğunun azaltılması gerektiğinin altı çizildi. Ortak bir mimari dille çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Ayder’e İlbank eliyle yapılan çalışmalar kapsamında altyapı tamamıyla yenilendi. 3 kilometre bisiklet yolu, 6 kilometre içme suyu hattı, 7 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile atık su arıtma tesisi yapıldı. Sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.

“AYDER GİRİŞİNE DOĞAL YAPIYI BOZMADAN YERİN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE 1.750 ADET ARAÇLIK KAPALI OTOPARK İNŞA EDİLDİ”

Otopark problemini çözmeye yönelik Ayder girişine tamamen doğal yapıyı bozmadan yerin altında olacak şekilde 1.750 adet araçlık kapalı otopark inşa edildi. Vatandaşlar, ringlerle tesislerden yararlanabilecek.

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Ayrıca termal otel ve 6 adet yapıdan oluşan konaklama birimi yapım süreci tamamlanmak üzere. Yapılan bloklar yöresel yayla mimarisine ve mevcut arazi eğimine uygun olarak inşa edildi. İnşa edilen 6 blok tamamen doğal taş ve ahşap kaplamalar ile görselleştirildi. Yeni Ayder projesi kapsamında ayrıca toplam 5 adet ahşap seyir terası ve yürüyüş yolları da mevcut.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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