Bakan Kurum'dan Başakşehir'de yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından daha önceki konut projeleriyle inşa edilen sosyal konutlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından Başakşehir'de 152 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"İSTANBUL'UMUZDA 100 BİN SOSYAL KONUT VE 15 BİN KİRALIK KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

"Her şey benim kalbime göre oldu. Milletimizden bu sözleri duymaktan daha büyük bir mutluluk yok. Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul'umuzda 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut inşa edecek, bu mutlulukları adım adım büyüteceğiz."

Ev sahiplerinden Belgin Bayram, oğlunun projeye kendisinden habersiz başvurduğunu belirterek, "Çok ihtiyacımız vardı. Arkadaşlarına çıkmadı, benim oğluma nasip oldu. Anahtar teslimi aldığımızda dairemize geldik. İçine girdik. O an ki duygularımı ifade edemiyorum." diye konuştu.

Bir diğer hak sahibi Bahtışen Kılıç da 33 yıldır kirada yaşadığını ve ilk kez ev sahibi olduğunu dile getirerek, "Kapıyı ilk açtığımızdaki heyecan apayrı bir şey. Hayatımızda ilk kez evimiz oldu. O kadar güzel bir duyguydu ki. Yıllar sonra hayal ettiğimizden daha da güzel bir evimiz oldu. En büyük güzellik millet bahçesi var, park alanlarımız, otopark yerlerimiz var. Başakşehir apayrı güzel zaten. Bugün ödediğimiz miktar belki aidat bile değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

