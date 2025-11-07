FİNANS

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum, İstanbul'daki konut inşası süreci için, "Her ilçemizin tamamında burada devam eden projelerimizi, hedeflerimizi, buradaki hayallerimizi bir bir hayata geçiriyoruz" sözlerini kullandı.

Ezgi Sivritepe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Bakan Kurum, açıklamasında, ""Ev Sahibi İstanbul" projesiyle kente 100 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık konut yapılacağını belirterek, "Bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden o haksız kira fiyatları düşecek" sözlerini kullandı.

Bakan Kurum dan kentsel dönüşüm açıklaması! 1

"PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

İstanbul'un eşsiz bir şehir olduğunu belirten Kurum, "Dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti mutlaka İstanbul olurdu. İşte biz böylesine eşsiz bir şehrin sakinleriyiz. Memleketlerimizden geldik ve İstanbul'un 39 ilçesinde 963 mahallesinde yaşıyoruz. Ve işte biz de bu anlayışla İstanbul'a ve sizlere hizmet etmeyi sıradan bir görev olarak görmüyor, bugün baktığınızda Kartal'dan Küçükçekmece'ye, Tuzla'dan Avcılar'a kadar hemen hemen her ilçemizin tamamında burada devam eden projelerimizi, hedeflerimizi, buradaki hayallerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Aziz İstanbul'a attığımız en önemli imza şudur ki, biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum dan kentsel dönüşüm açıklaması! 2

KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTANBUL'UN İSTİKBALİDİR

İstanbul'un son depremlerde defalarca sarsıldığını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz nisan ayından bu yana ve en son Balıkesir merkezli depremlerde İstanbul'umuz defalarca sarsıldı. Biz de bu depremlerden gereken mesajı aldık, almaya devam ediyoruz. İşte bu nedenle kentsel dönüşüm İstanbul'un sadece gündemi değil istikbalidir, her şeyidir diyoruz. İstanbul'umuzda değerli kardeşlerim bugüne kadar tam 924.000 yuvayı bitirdik ve alnımızın akıyla teslim ettik. Şu an 132.000 bağımsız bölümün yapımına da olanca hızıyla devam ediyoruz. İstanbul'u kentsel dönüşümde 1 numaraya yerleştiriyor ve Türkiye'de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden birini Aziz İstanbul'umuza yapıyoruz. Ama, çok daha fazla çalışmamız, hep birlikte, hep birlikte belediyelerimizle, vatandaşımızla el ele verip İstanbul'umuzdaki sağlıksız o riskli konutların tamamını yenilemek için atılacak her adımı, annelerimizin burada deprem korkusu bitene kadar, yavrularımızın gelecek kaygısı, endişesi son bulana kadar da durmadan, duraksamadan çalışacağız"

Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
