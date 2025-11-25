Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: 'Türkiye'yi ev sahibi yapacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana’da İlk Evim Projesi kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Kurum, Türkiye'yi ev sahibi yapacağız diyerek Yüzyılın Konut Projesi ile umut olacaklarını kaydetti.

“Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak; Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye’yi ev sahibi yapacağız"