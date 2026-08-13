Dedektif gibi iz sürüp buluyorlar: 10 bin TL'ye satıyorlar

Batman'ın Sason ilçesinde ilkbahar aylarında çiçek florasının yoğun olduğu bölgelere götürülen arıların kovanlarından kaçan oğullar, ormanlık alanlardaki ağaç kovuklarına yerleşiyor. Burada doğal yaşamını sürdüren arılar tarafından üretilen bal, yörede yaşayan bazı vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı oluyor.

ÖZENLE ÇIKARIP SATIŞA SUNUYORLAR

Adeta bir dedektif gibi çalışan bal avcıları, ormanlarda arıların hareketlerini ve izlerini takip ederek ağaç kovuklarını tespit ediyor.

Kovuklarda bulunan bal, arıların doğal yaşam alanına zarar vermeden özenle çıkarılarak satışa sunuluyor.

KİLOSU 10 BİN TL

Kilogramı yaklaşık 10 bin liradan satışa sunulan doğal ağaç balına, yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Azerbaycan olmak üzere farklı ülkelerden de talep geldiği belirtiliyor.

"YOĞUN TALEP VAR"

Yörede "bal avcısı" olarak bilinen vatandaşlardan Metin Çelik, ağaç kovuklarından elde ettikleri bala yoğun talep olduğunu belirtti.

Çelik, "Ağaç kovuklarından çıkardığımız balı şifa niyetiyle alan çok sayıda vatandaş var. Doğal ortamda üretilmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor." dedi.