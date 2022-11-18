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Bakan Kurum duyurdu! İşte arsa ve iş yeri için başvuru sayısı

18.11.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda rakamlar belli oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuranların sayısını açıkladı.

Bakan Kurum duyurdu! İşte arsa ve iş yeri için başvuru sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuran kişi sayısını açıkladı. Bakan Kurum, projeye 1 milyonun üzerinde kişinin başvurduğunu açıkladı.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti.
1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu.

Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu.

İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun."


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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum çevre ve şehircilik bakanı

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