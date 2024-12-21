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Bakan Kurum duyurdu! Kentsel dönüşümde kira destek oranları arttı: İstanbul, Ankara, İzmir....

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.12.2024 16:10
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu. İstanbul'da 5 bin 500 lira olarak ödenen destek 8 bin liraya çıkarıldı. Bakan Kurum, "Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. İşte il il verilecek yeni kira desteği miktarı...

Bakan Kurum duyurdu! Kentsel dönüşümde kira destek oranları arttı: İstanbul, Ankara, İzmir....

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, evini kentsel dönüşüme verecekler için kira oranlarının artırıldığını ifade etti. İstanbul'da 5 bin 500 lira olarak ödenen destek 8 bin liraya çıkarıldı.

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Bakan Murat Kurum şunları ifade etti:

8 BİN TL'YE ÇIKTI

"İstanbul'da evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.

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İŞTE İL İL YENİ ORANLAR

Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Kentsel dönüşüm
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