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Bakan Kurum duyurdu: TOKİ, 2 bin 306 konutun yapımına başladı

13.04.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşa edilen deprem konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, ”Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde ilk temelleri attık. 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor.” dedi.

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ, 2 bin 306 konutun yapımına başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından 11 ilde meydana gelen yıkımların yaralarını sarmak için geçici yaşam alanlarının kurulumuna ve eş zamanlı olarak da kalıcı konutların yapımına hız kesmeden devam ediyor.

Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Toplu Konu İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan kalıcı konutların hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı.

Videoda, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 3 bin 421 adet konutun ihale edildiği ve bu konutlardan 2 bin 306’sının yapımına hızlı bir şekilde başlanıldığı anlatıldı. İlçede 17 bloktan ve 399 daireden oluşan projelerin zemin artı 4 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlandı. Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanıyor. Diğer bloklardaki temel ve uygulama işlemleri aralıksız devam ediyor.

ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Bakanlık açıklamasında, diğer iki blokta ise toplam 2 katın çıkıldığı belirtilirken binaların deprem yönetmeliğine, ilgili mevzuatlara uygun ve sağlam şehirler kurmak hedefiyle inşa edildiği vurgulandı.

Açıklamada, “11 ilde yeni şehirler kurulurken yatay mimariye önem veriliyor ve zemin artı 4 katı geçmeyecek şekilde konutların yapımı hedefleniyor. Konutlar yöresel mimariye ve dokuya uygun olarak inşa ediliyor. Mühendis ve mimarların gece gündüz demeden var gücüyle yürüttüğü inşa süreci sonunda, depremzede vatandaşlara güvenli, sağlıklı bir yaşam sunulması hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ

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