Bakan Kurum 'İlk İklim Değişikliği' Kanunu'nun detaylarını paylaştı! 'Mücadelemize yeni bir soluk getirecek'

Küresel dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geline iklim değişimi devletlerin de gündeminde önemli bir yer ediniyor. Türkiye'de ise konu ile ilgili çalışmalar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murak Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden "İlk İklim Kanunu" ile Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesininin detaylarını aktardı.

3 FARKLI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 farklı kanunda değişiklik yapıldığını belirterek, "3 kısımdan oluşan Türkiye'nin İlk 'İklim Kanunu Teklifi' sıfırdan düzenleme yapan kod kanun niteliğinde" sözlerini kullandı.

Kanun teklfinin detaylarını aktaran Kurum, "Kanun teklifinde "adil geçiş", "birincil piyasa", "denkleştirme", "Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)", "tahsisat", "gömülü sera gazı emisyonları" ile "gönüllü karbon piyasaları", "iklim adaleti" gibi tanımlar yer alacak" dedi.

BAŞKANLIĞIN SORUMLULUKLARI NELER OLACAK?

İklim Değişikliği Başakanlığı'nın sorumluluklarını sıralayan Kurum, şu maddeleri saydı:



Teklifte kurumlar arası koordinasyon, faaliyetler ve standartlar İklim Değişikliği Başkanlığı'nca belirlenecek.

Başkanlık, sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine İlişkin ilerlemeleri izleyecek.

Karbon fiyatlandırmasına ilişkin piyasaya dayalı mekanizmaları düzenlemek de Başkanlığın yetkisinde olacak.

Emisyon Ticaret Sistemi Başkanlık tarafından kurulacak ve bu kapsamda tahsisatların dağıtımı yapılacak.

Şehirlerin ve kritik sektörlerinde iklim krizlerine hazır olacağını ifade eden Kurum, şu cümleleri sıraladı:



"Kanun teklifi ile ekonominin iklim bazlı olumsuz sonuçlara dirençli hale getirilmesi sağlanacak.

Sektörlerin uluslararası rekabet gücünün artırılması için daha temiz ve daha verimli bir üretim süreci yasal güvenceye alınacak.

Kanun teklifi yalnızca sanayi sektörlerini değil; şehirleri, tarımı, hayvancılığı ve yeşil alanları da koruyan bir yaklaşımla hazırlandı"

Bakan Kurum'un İklim Değişikliği Kanunu ile ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:



"ULUSAL VE YEREL EYLEM PLANLARI HAZIRLANACAK"

Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın yayımladığı strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.

Strateji ve eylem planları dönemsel olarak ulusal ve yerel ölçekte hazırlanacak, uygulanacak, uygulaması izlenecek. Yerelin ihtiyaçları doğrultusunda Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak.

İL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOORDİNASYON KURULLARI KURULACAK

Her ilde vali başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları, en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar hazırlanacak. Bakanlık bu süreyi bir yıla kadar uzatabilecek.

OKUL MÜFREDATLARINA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜM EKLENECEK

Tüm eğitim düzeylerinde müfredat ve öğretim programlarının güncellenmesi ve yeşil iş gücünün yetiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yapılacak.

TÜRKİYE YEŞİL TAKSONOMİSİNİ KURACAK

İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak. Finansal kaynakları yönlendirmeyi kolaylaştırmak üzere iklim değişikliği teşvik mekanizmaları geliştirecek ve Türkiye Yeşil Taksonomisi'ni kurup yürütecek.

Döngüsel ekonomi hedefleri ve sıfır atık uygulamaları çerçevesinde ürünlerin yeniden kullanımı, atıkların yan ürün, alternatif ham madde olarak kullanılması ve geri dönüşüm, geri kazanım ile elde edilen ürünlerin zorunlu kullanım oranları belirlenecek.

SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI