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Bakan Kurum, Nurdağı'nda deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu: 'Yarın temel atıyoruz'

22.03.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 327 konutun yapım sürecinin başladığını belirtti. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Nurdağı'nda deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu: 'Yarın temel atıyoruz'

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yenibademli Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Kurum, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Gaziantep'te yeni yerleşim yerlerine ilişkin çalışmaları sahada görmek adına hep birlikte vatandaşla istişareler yapmak için Nurdağı'na geldiklerini söyledi. İlçede ilk temellerini atacakları yeni yerleşim yerlerini vatandaşla istişare içinde görüşmeler yaparak karar verdiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"İnşallah yarın itibarıyla Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle milletimize söz verdiğimiz afet konutlarına ilişkin Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağımız ve toplamda 46 bin 327 konutun sözleşmesini yaptık ve sahada fiilen başlamış olduk. Depremden 46 gün geçti. 46 gün içinde bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken geçici barınma alanlarının inşasını yürütürken diğer taraftan da kalıcı konutların yapımı için bilim insanlarımızla vatandaşımızla depremin ilk anından beri sergilediğimiz o el ele, gönül gönle duruşu sergilemeye devam ediyoruz."

'DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR'

Millete söz verdiklerini ve bu sözü tutmak adına tüm ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Şu an itibarıyla 11 ilde yapmış olduğumuz sözleşmeler 46 bin 327'ye ulaştı. Fiilen 46 bin 327 konutumuz şu an itibarıyla başlamış oldu. Yarın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü olan hem Pazarcık'ta hem Dulkadiroğlu'nda hem Elbistan'da, Afşin'de tüm illerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ta atıyor olacağız." diye konuştu.

Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduklarına işaret eden Kurum, 85 milyonun yas içinde deprem bölgeleri için mücadele ettiği süreci aynı anlayışla devam ettirerek vatandaşı bir gün, bir saat önce evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.

Söz verdikleri gibi iki, üç ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konutun yapımını başlatacaklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Ardından da etap etap şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Devletimiz güçlüdür. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha önce afetlerde olduğu gibi daha önceki deprem afetinde olduğu gibi Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de ne yaptıysak hep bunu söylüyoruz. İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Vatandaşlarımıza sözlerimizi eksiksiz şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Onlar bize dua, teşekkür ediyorlar. Vatandaşımızla milletimizle birlikte konutlarımızın inşasını yürütüyor olacağız."

Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. (AA)

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