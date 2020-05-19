Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarını inceledi. İlk olarak ilçede yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Bakan Kurum, daha sonra kentsel dönüşüm ve atık depolama merkezi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurum, Kızılcahamam'ın, Ankara'nın akciğeri konumunda olduğunu ve bu ilçenin ormanlarıyla, suyuyla hem Ankara hem de Türkiye için çok önemli bir turistik destinasyon olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, 1 yıl önce Kızılcahamam için önemli kararlar alındığını ve çeşitli hedefleri olduğunu belirterek, ilçede önemli bir sokak sağlıklaştırma projesi yürüttüklerini kaydetti.

Kurum, "Tabela kirliliğini, sokak aydınlatmalarından cephe kirliliğine kadar bunları ortadan kaldıracak önemli bir sokak sağlıklaştırma projesini yürütüyoruz. Etaplar halinde yapacağız ve bittiği zaman Kızılcahamam içinde gezen vatandaşlarımız, yerli, yabancı turistlerimiz burada hem doğal güzelliklerden faydalanacaklar hem de gezerken mutlu, huzurlu şekilde gezme fırsatı yakalayabilecekler. Buradaki esnafımız iş yaparken yine bir düzen, bir uyum çerçevesinde işlerini yapabilecek. Hem istihdamı hem ticareti artıracağımız önemli bir projeyi şehir merkezinde gerçekleştiriyoruz" dedi.