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Bakan Kurum "Siz de başvurabileceksiniz" diyerek duyurdu: "Hayata atılırken bir evleri olabilir"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili açıklama geldi. 18 yaşını dolduran gençlerin, yıl sonu ya da gelecek yılın başı sunulacak projeye başvurabileceğini duyuran Bakan Kurum "Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj." diye konuştu.

Bakan Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle sohbet etti ve sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Kurum, daha önceki projede evi olmayan 18 yaşını doldurmuş gençlere böyle bir kontenjan ayırdıklarını anımsattı.

"ARKADAŞLARIMIZ HAYATA BELKİ BİR EVİ OLARAK ATILACAK"

Yıl sonu veya gelecek yılın başı itibarıyla vatandaşlara sunulacak projeden de gençlere yine kontenjan ayıracaklarını belirten Kurum, "18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj." diye konuştu.

Türkiye genelinde yürüttükleri projelere de değinen Kurum, bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konut yaptıklarını, buna yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyledi.

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"O FERYAT BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Bakan Kurum bir gencin "6 Şubat’ta sizi en çok etkileyen an neydi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Depremin ilk saatleriydi. Gaziantep'te, Nurdağı'na gittiğimizde bir enkazın altından küçük yavrusunu çıkarmış battaniyeye sarmış bir babanın feryadı beni çok etkiledi. Zor bir süreçti bir taraftan kar, kış, yağmur, soğuk bir taraftan 11 il yıkılmış 14 milyon vatandaşınız etkilenmiş. Her tarafa yetişeceksiniz. Duygularınızı yaşama imkanınız yok. Siz devletsiniz, devletten bekleneni bir an önce yapmak durumundasınız. O yüzden bir taraftan o işleri yapıyorduk. Bir taraftan biz de depremi yaşıyorduk. Bir taraftan da o acıları kimseye hissettirmeden kendi içimizde yaşamaya gayret gösteriyorduk. Allah, bir daha böyle bir afet yaşatmasın."

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"DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE GURUR DUYUN"

Deprem bölgesinde hiç kimseden "Devlet nerede, niye bu işleri yapmıyor?" sorusunu duymadığını vurgulayan Kurum, deprem bölgesindeki en büyük motivasyonunun verilen sözleri yerine getirmek olduğunu ifade etti.

Kurum, "Nasıl daha önceki afetlerde biz bu işleri yaptıysak şimdi de Allah'ın izniyle bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız sizlere teslim edeceğiz dedik. Bu sözü verdik. Bu da bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Çocuklarımla o bölgeye gittiğimde, ziyaret ettiğimde orada yapılan evleri, iş yerlerini gördüğümde sokakta gezerken 'Allah razı olsun sizin de burada emeğiniz var' demeleri, bize dua etmeleri bizim için en büyük mutluluk olacak." dedi.

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Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, gençlerden yapılan çalışmaları iyi anlamasını istediklerini belirtti.

Bu başarının devletin başarısı olduğuna işaret eden Kurum, bu nedenle gençlerden devletle gurur duymalarını istedi. Kurum, "Devletimizin gücüyle gurur duyun ve bunu her yerde göğsünüzü gere gere anlatın. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşılığında böyle aksiyonu alabilen bir devletle, milletle karşılaşamazsınız. Biz güçlü bir devletiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, gençlere, "Hayal kurun ve peşinden gidin" tavsiyesinde de bulunarak, şunları kaydetti:

"O hayalleri gerçekleştirmek aslında sizlerin elinde. Bunu yapabileceğinizi gösteren bir abiniz karşınızda oturuyor. Çünkü ben de bu sokaklarda büyümüş, buralarda büyümüş, gezmiş biri olarak memleketime, memleketimin 81 iline hizmet ediyorum. Bugün geçmişte burada top oynamış, basketbol oynamış, bir abiniz 'Bu alanları yapalım' dedi. İleride buradaki millet kütüphanesinin içerisinde sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi bunun daha iyisini yapacak. Ben buna inanıyorum."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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