Bakan Kurum Türkiye'nin 'COP Başkanı' olarak görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bakan Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci Oturumu’nun (COP31) Başkanı olarak görevlendirildi.

Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2026’da Türkiye’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci Oturumu’nun (COP31) Başkanı olarak görevlendirildi.

COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde 196 ülkenin katılımıyla Antalya’da yapılacak.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şu sözleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur”

