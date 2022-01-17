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Bakan Kurum: Türkiye olarak Arnavutluk'un yanındayız

17.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği deprem konutlarının teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Arnavutluk'un yanındayız" dedi.

Bakan Kurum: Türkiye olarak Arnavutluk'un yanındayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği deprem konutlarının teslim töreninde konuştu.

Bakan Kurum, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla AFAD, Türk Kızılay, TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Arnavutluk'a hareket ettiğini ve hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

"Bugün de hamdolsun konutlarımızı, ticari ünitelerimizi teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Yeni yuvalarımızı, kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgenin tarihi ve kültürel duygusuna uygun, özgün bir mimariyle hazırladık. Yeni yuvalarımızın, iş yerlerimizin, sosyal alanlarımızın depremzede kardeşlerimize yepyeni bir hayat sunmasını temenni ediyorum" diyen Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arnavutluk'tan doğan akarsuların Tuna'ya, oradan da Karadeniz'e ulaştığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu ufukla, yeni gönül bağları, kardeşlik köprüleri inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her alanda, her anlamda Arnavutluk'taki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ Arnavutluk
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