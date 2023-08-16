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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! SED ödemesi olarak bu ay hesaplara toplam 575 milyon TL yatırıldı

16.08.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını bildirdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! SED ödemesi olarak bu ay hesaplara toplam 575 milyon TL yatırıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına Ağustos 2023 ödemesi olarak toplam 575 milyon TL yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu belirtti.

HER BİR ÇOCUK İÇİN AYLIK ORTALAMA 3 BİN 571 TL

SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3.571 TL destek verildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sed

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